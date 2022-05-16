台灣風情系列將大師林淑女〈凌宵花語〉、王慎敏〈海的曼荼羅〉、李沃源〈煙火之夜〉及〈阿里山春櫻〉等畫作印上口罩。（華航提供）

美呆了！華航積極為疫後旅遊暖身，即日起推出全新設計的機上防護包 2.0，涵蓋永續與藝術理念，將梅花元素融入口罩設計，更與台灣知名畫家聯手，讓口罩「戴」上畫作，引領飛行時尚潮流。

即日起搭乘華航班機的旅客，即免費獲贈防護包 2.0，內含貼心準備的獨家彩色口罩、酒精消毒濕巾、減碳飛行小卡。新款外袋容量升級，長度與寬度加大，鼓勵民眾將防疫小物發揮最大用途，重複使用外袋，讓防護包不是消耗品，而是多元永續的藝術品。

防護包 2.0 共有2個系列8種款式，第一階段推出永續簡約系列，以梅花為主軸，加入企業識別、永續標章，勾勒出華航意象，包括橘色的「永續之梅」、藍色的「永續之航」、棕色及灰色的「永續之雲」口罩，搭配同款防護包外袋，以「Safe Flight Green Footprints」為核心，倡議與旅客共創綠色永續。

第二階段亮相台灣風情系列，首度與台灣當代藝術家跨界合作，將大師林淑女〈凌宵花語〉、王慎敏〈海的曼荼羅〉、李沃源〈煙火之夜〉及〈阿里山春櫻〉等畫作印上口罩，台灣花卉風情、宜蘭龜山島海景、台北 101 夜景、阿里山火車都躍然呈現，讓旅客戴上口罩宣揚台灣之美。防護包外袋以航空郵件為靈感，四款畫作化身明信片上的郵票，象徵將台灣美景帶向全世界。

永續發展是華航長期的理念，此次攜手艾斯移動 Mobii App 推廣綠色生活，鼓勵旅客在旅行途中選擇大眾運輸，掃描防護包 2.0 減碳飛行小卡 QR code，即可獲得桃園機場捷運 85 折優惠券，響應節約能源、降低碳排放，創造永續綠色足跡，使服務由空中延伸到地面，推廣「低碳飛行服務」結合「綠色陸地運輸」及「綠色旅遊消費」。

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