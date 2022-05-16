女網友本月5日在新竹市東區明湖路1050巷路口前，因逆向遭後方民眾檢舉。（翻攝自臉書社團《爆怨公社》）

一名女網友5月5日晚間騎機車行經新竹市東區，在一處路口被後方駕駛連續檢舉3個違規事項，慘噴3900元罰鍰，讓她氣到上網飆罵對方是「檢舉魔人」，還詛咒對方若確診新冠一定會是重症患者，但不少網友看完貼文直搖頭，認為女網友違規在先，怎還敢態度囂張。

這名女網友13日在臉書社團《爆怨公社》發文，暴怒曬出3張交通罰單，稱自己本月5日騎機車行經新竹市東區明湖路1050巷，被後方的民眾接連以闖紅燈、未打方向燈及逆向等3項違規事由檢舉，遭警方開罰共計3900元的罰單。

原PO質疑，檢舉民眾怎有辦法1秒連拍2張照片，簡直是報復性檢舉，痛罵對方「祝福你疫情得到陽性重症，過馬路被撞到，騎車會跌到，開車會翻車，返家發現自家被火燒厝」等語。

女網友不滿被民眾在同路口檢舉3單，發文詛咒對方出車禍，若確診則會重症，引起網友譁然。（翻攝自臉書社團《爆怨公社》）

文章曝光後，引起網友熱烈討論，多數網友看傻眼，認為原PO態度惡劣，違規在先卻不好好反省檢討，竟發文詛咒檢舉民眾，「有辦法一個路口就違規三次，真厲害」、「前提，妳違規在先，1逆向2沒打方向燈3闖紅燈」、「看到違規仔爆氣真舒壓，尤其想到一個動作三項違規這麼明確，申訴都解決不掉，就更完美了」、「自己犯錯，沒檢討自己還有臉公開詛咒別人...真可怕的人」。