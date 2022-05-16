全力配合政府防疫措施，連鎖火鍋「肉多多火鍋」宣布即（16）日起推出第二波防疫套餐「外帶超多多」，仍是主打肉多多火鍋向來自豪的大份量與優質肉品特色，全家共享的套餐肉量上看2公斤，外帶自取只要999元（原價2,038元），民眾在居家防疫之際，同樣有跟在店內用餐的「肉量炸裂」超快感享受。

秉持著「滾石不生苔」的概念，肉多多火鍋在疫情期間的門店活動也不斷推陳出新，第二波防疫套餐「外帶超多多」，消費者的主餐可以從美國牛腹肉/活力梅花豬/活力培根豬/無骨鮮雞腿/白蝦/蛤蜊/巴沙魚片等品項中任選搭配八款（每款200公克），套餐中的「季節時蔬」與「火鍋料拼盤」，也可以換成主餐肉盤，加總上看二公斤肉量的套餐組合，不僅是回應消費者在居家防疫期間的報復性嗑肉需求，也希望能夠接續前一波【外帶雙鮮買一送一】的門店爆單熱潮，在週末還出現訂餐後二小時才能取餐的榮景。

另外肉多多火鍋的姐妹品牌「狂一鍋」，歡慶高雄台鋁店新開幕，同樣是即日起四人同行開鍋，一鍋免費，無論是內用外帶都適用；另外宵夜與平日午間加贈梅花豬與嫩雞腿各乙份，四人同行再加碼送暢飲卻無負擔的「海尼根0.0零酒精」四罐。

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