全球白金Q1供應、需求 連袂2位數下跌 10:332022/05/16 工商 陳穎芃 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 世界白金投資協會（WPIC）16日公布，今年第一季全球白金供應量及需求量雙雙下跌，因為南非主要礦場近日紛紛下修產量預期，而烏俄戰爭打擊工業需求。第一季全球白金供應量年減13％至128萬盎司，需求量跌幅更大，較去年同期減少26％至152萬盎司。 全球海運巨頭警告：下半年運價恐有1大風險 終結冒險 美ETF基金4月淨流出百億美元 #全球 #世界 #白金 #供應量 #萬盎司 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中金：A股短期市場情緒有所修復 23:002022/05/15 財經 沙國石油公司Aramco上季獲利創新高 10:242022/05/16 財經 IMF上調SDR權重 人民幣穩居第三 04:102022/05/16 產業財經 飛魚在空中滑翔45秒影片曝 破金氏世界紀錄 10:412022/05/15 搜奇 國內疫情爆發式延燒 麗寶線上旅展下殺3.5折 10:052022/05/16 生活 台灣核心戰略加裝GPS 事半功倍 04:102022/05/16 投資理財 UST「價」崩 央行小編籲投資人當心 18:342022/05/15 財經 供應吃緊 環球晶、合晶權證火 04:102022/05/16 證券．權證 商研良語－連鎖加盟企業更應重視ESG 04:102022/05/16 專題周報 《電腦設備》富驊Q1每股賺0.42元 訂單推高Q2獲利 08:082022/05/16 財經 社評／穩定物價的邊際成本 04:102022/05/16 焦點新聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。