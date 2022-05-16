世界白金投資協會（WPIC）16日公布，今年第一季全球白金供應量及需求量雙雙下跌，因為南非主要礦場近日紛紛下修產量預期，而烏俄戰爭打擊工業需求。第一季全球白金供應量年減13％至128萬盎司，需求量跌幅更大，較去年同期減少26％至152萬盎司。

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