國安局長陳明通上午在立法院表示，台灣海峽是天險，但有優勢，也有劣勢，例如一旦遭到封鎖，外界物資進不來。陳明通是在答覆國民黨立委江啟臣質詢，如果中共宣布台海為禁航區相關問題，作上述說明。

江啟臣說，立院國防委員會近近期視訪多個國軍基地，官兵都很盡責辛苦，但也發現一個狀況，只要共機一來，我們戰機就要升空應處，同樣的，共艦的活動，有一艘，我們也派一艘監控，問題是，我們機艦數量與中共不能相比，希望國安單位注意這個情況。

此外，陳明通在接受媒體訪問有關中共培訓的台灣網紅一事，他說，「確實是有這些現象」，會由相關主管部門處理。

陳明通說，國安局有一定掌握，像上次烏克蘭撤僑時，人在深圳的中共培植網紅，去炮製所謂「關西機場事件」，人根本沒有在烏克蘭，還大聲嚷嚷中共派飛機把台灣人載回去，還講一些配合中共統戰的話。

陳明通說，國安局在24小時內揭露，原來網紅人根本在深圳，而且是對岸培養的網紅；至於相關法規，就由相關主管機關去處理。

媒體詢及這種情況還有很多嗎？陳明通說，這不便透露，國安局會盡一切職責去掌握這些現象。