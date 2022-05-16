衛福部醫福會執行長王必勝前天受訪指出，雙北叫不動地區醫院和大型教學醫院，雙北市長對此皆駁斥，而王必勝昨（15日）晚間在臉書澄清，自己的意思是「地方政府平時就應該跟轄區各醫療院所保持良好的關係，要有實務的合作經驗，需要時才能發揮良好效率」並沒有特別指哪個縣市，然而網友對此說法並不領情，藍委江啟臣也在臉書砲轟王必勝「失職」。

江啟臣今（16日）在臉書發文表示，政府為因應疫情嚴峻，依法成立中央流行疫情指揮中心，就是要由中央統籌物資、整合相關機關人員，統一指揮、督導及協調各級政府執行各項防疫工作，他也怒轟，現在地方政府防疫面臨困難，不但沒有給予協助還酸言酸語，王必勝的發言凸顯中央的傲慢自滿心態，不只失格、更是失職！

江啟臣指出，目前確診人數不斷暴增，各地醫療院所PCR採檢人滿為患，不只增加染疫風險，更因為量能有限，讓民眾一等就是幾個小時，中央不知及早增設，任由一線基層醫護辛苦面對，無視民眾風雨中苦等，還說地方政府叫不動大型醫院，「叫前線醫護和民眾情何以堪？」。

江啟臣砲轟，王必勝身為指揮中心官員，無視地方疫情嚴峻、前線人力吃緊，不協調增派人力協助支援，也沒有超前部署設置足夠的篩檢站，現在還敢自誇總統下令馬上辦到，說地方政府叫不動醫院的風涼話，「疫情當前還在搞政治？抗疫有中央和地方之別？」，江啟臣也質疑，難道指揮中心防疫不應依法行政指揮協調，而是要靠關係、看交情？

江啟臣直言，總統要求結合大型及基層醫護系統，在北北桃增設大型篩檢站，就是在打臉指揮中心沒有超前部署，讓生病的民眾苦候，他更砲轟指揮中心，「已民怨四起還麻木不仁，不知檢討還大言不慚，根本無視基層醫護人員的辛勞，更罔顧民眾的生命健康！」。