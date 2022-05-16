由於台幣持續貶值，加上出貨及營收規模擴大，東陽(1319) 2022年4月自結合併稅前淨利2.05億元，年成長466％；前4月累計合併稅前淨利5.92億元，年成長72％，每股稅前盈餘0.98元。

東陽4月合併營收17.94億元，年成長23％；前4月累計合併營收68.18億元，年成長14％。單月營業利益1.48億元，稅前淨利2.05億元；前4月營業利益4.14億元，稅前淨利5.92億元。

東陽第一季稅後淨利3.01億元，年增2成，每股稅後盈餘0.51元，其中，來在匯兌收益超過1億元。

AM歐美零售商庫存位於相對低水位，將有回補庫存需求，法人認為，第二季到第三季若海運運價不再大幅上升，預估AM事業營收有望回到成長軌道。OEM受到大陸封城影響，若解封後生產端能逐漸補齊產能，也能提升消費端信心，法人認為，汽車晶片短缺問題將呈現陸續改善，東陽大陸最低點將落在第二季，而後隨著產銷秩序恢復，OEM事業呈現先下後上格局。整體而言，出貨增加加上匯兌環境有利，東陽今年營運彈升可期。