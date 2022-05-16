3家外資針對矽力-KY(6415)出具最新研究報告，多看好PMIC(電源控制管理IC)持續供不應求，惟依舊有外資憂心消費市場的疲軟仍有影響，其中以美系外資維持6200元目標價最高，另外2家美系、亞系外資則分別給予2500元、2400元目標價。

美系外資表示，矽力-KY第一季財報不俗，目前訂單能見度已經從3個季度上升到1年，各產品需求面仍很強勁，包括汽車、伺服器和電信客戶均要求更高的出貨，而工業需求穩健，矽力-KY也和客戶簽訂長約，在供應不足的情況下矽力-KY擁有定價權，透過產組合優化以及技術升級將有利於其下半年、2023年持續改善毛利率，另外，市場擔憂，矽力-KY在2021 年有 39% 的營收貢獻來自消費市場，但矽力-KY已將其客戶組合從大陸中小企業向國際企業轉移，優先供應專有產品，整體來說，受惠受國際、大陸客戶和新能源汽車等領域持續成長。故維持矽力-KY加碼評等、目標價6200元。

另一家美系外資表示，矽力-KY第一季利潤率略弱，已經連續兩個季度的毛利率受到庫存天數(DOI)侵蝕，第一季庫存天數自去年自第四季的85天增加到96天，但汽車、工業需求依然強勁，單季毛利率下降0.4個百分點主要是因為較高的代工成本。展望第二季，矽力-KY第二季營收預計會再成長10~20%，全年收入維持增長20~30%目標不變，矽力-KY目前也持續為下半年爭取額外的產能。目前矽力-KY對PMIC 仍有定價權力，客戶端依舊願意支付更高費用爭取更多產量，矽力-KY認為全年的庫存水位將保持在低水位，也上海封控影響有限，目前訂單能見度12個月，尤其在雲端、計算、數據中心等應用。故維持矽力-KY加碼評等、目標價2500元。

亞系外資表示，矽力-KY第一季財報符合預期，並無驚喜，第二季營收逾其成長10%~20%，同樣在預期內，矽力-KY也重申全年營收成長20%-30%需求不變，隨著能見度的擴大，目前PMIC依舊無法滿足需求，矽力-KY持續看好伺服器、車用領域需求，惟此恐依舊不足以抵消消費市場的逆風，服務器、汽車佔比2022年營收僅3%。故維持矽力-KY評等、目標價2400元。