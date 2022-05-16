上周五美股主要指數強勁反彈，以科技股為主的那斯達克指數更急升3.8%，惟周一香港股市在開高後漲幅收斂，目前恆生指數漲0.6%，報20018.08點。國企股(H股)漲0.77%，為6859.67點。

恆生科技股目前漲1%，成分股普遍上漲。萬國數據目前漲7.3%，漲幅最大。海爾智家跌1.12%，表現最疲弱。

小鵬汽車漲6.46%，嗶哩嗶哩、阿里健康漲5%，快手漲2%，阿里巴巴和華虹半導體漲3.2%，平安好醫生漲5.1%，理想汽車漲1.3%，百度漲3.8%，舜宇光學漲3%。美團微跌0.06%。

中國下調首套房貸利率，大陸地產股強勢表態。碧桂園開漲7.5%，目前漲3.2%。中海外開漲4.1%，目前漲1.1%。

政策利多加持，博奕股走高。金沙中國開漲6.7%，目前漲逾2%。澳門特區政府日前向澳門立法會提交《博彩法》修訂文本，為鼓勵賭場拓展中國以外的客源，最多將提供業者5%的稅負減免。