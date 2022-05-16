全力配合政府防疫措施，肉多多火鍋即日起推出第二波防疫套餐「外帶超多多」，仍是主打肉多多火鍋向來自豪的大份量與優質肉品特色，全家共享的套餐肉量上看2公斤，外帶自取千元有找 ，民眾在居家防疫之際，同樣有跟在店內用餐的「肉量炸裂」超快感享受，也盼能在這波疫情下穩住業績。

肉多多火鍋的姐妹品牌「狂一鍋」也在高雄台鋁展店，同樣是即日起四人同行開鍋，一鍋免費，無論是內用外帶都適用。

秉持著「滾石不生苔」的概念，肉多多火鍋在疫情期間的門店活動也不斷推陳出新，第二波防疫套餐「外帶超多多」，消費者的主餐可以從美國牛腹肉／活力梅花豬／活力培根豬／無骨鮮雞腿／白蝦／蛤蜊／巴沙魚片等品項中任選搭配八款，套餐中的「季節時蔬」與「火鍋料拼盤」，也可以換成主餐肉盤，加總上看二公斤肉量的套餐組合，不僅是回應消費者在居家防疫期間的報復性嗑肉需求，也希望能夠接續前一波「外帶雙鮮買一送一」的門店爆單熱潮，在週末還出現訂餐後二小時才能取餐的榮景。