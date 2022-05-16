今天（5月16日）上午10時，上海舉行新冠肺炎疫情防控工作新聞發佈會，上海市副市長宗明，市衛生健康委主任鄔驚雷，市醫保局局長夏科家，中國工程院院士、交大醫學院附屬瑞金醫院院長寧光介紹上海疫情最新情況。宗明表示，自5月22日起，上海市的地面公交和軌道交通有條件逐步恢復運營。

宗明介紹，下一步工作的主要任務是，緊緊圍繞降新增、防反彈的重點，堅持「三個有」，也就是有序放開、有限流動、有效管控，堅持「三個分」，也就是分步實施、分級管理、分區施策，建立健全「四個機制」，也就是便捷靈敏的發現機制、及時高效的處突機制、動態調整的管控機制、自覺自律的自我健康管理機制，做到「四個統籌」，也就是統籌做好局部應急處置和常態化疫情防控，統籌強化監測預警發現和動態精准防控，統籌抓好防反彈、防輸入和防外溢，統籌推進疫情防控和經濟社會發展。

宗明表示，主要措施包括：進一步加強社會管控、發揮監測預警作用、深化流調溯源、做好轉運隔離、加強醫療救治、強化環境整治與消殺、引導做好個人防護、完善交通組織、逐步復商復市、有序復工復產、穩慎做好復學復課安排、做好日常醫療服務、優化城市公共服務等等。這裡，我重點介紹幾個市民比較關心的工作措施。

宗明表示，關於社會面管控，推動「三區」管控逐步向常態化分級分類管理過渡，封控區「區域封閉、足不出戶、服務上門」，如果封控區7天無新增陽性感染者降為管控區，管控區「人不出小區、嚴禁聚集」，如果管控區再連續3天無新增陽性感染者降為防範區；防範區「強化社會面管控、嚴格限制人員聚集」。

宗明表示，關於監測預警，通過場所碼、數位哨兵、核酸檢測、抗原自測、醫療機構症狀發現、藥店監測等，進一步構建多點觸發監測預警機制。出入有明確防疫要求的公共場所、搭乘公共交通工具的人員，須持48小時內核酸檢測陰性證明。在社區、園區、商場、超市、學校、交通場站等場所佈局了常態化核酸檢測採樣點，構建了15分鐘核酸採樣服務圈。

宗明表示，關於交通組織，市域交通，從今天（5月16日）開始，巡遊出租車、私家車可在社會面清零的金山、奉賢等非中心城區和浦東新區相關鎮域範圍通行，在徐匯、黃浦等中心城區以及拓展區的閔行、寶山區和浦東新區相關街道範圍暫憑機動車電子通行證通行，繼續提供就醫等應急需求的預約用車。

宗明表示，5月22日起，地面公交和軌道交通有條件逐步恢復運營。網約車參照社會車輛通行管理要求。對外交通，今天（5月16日）開始，鐵路逐步增加上海虹橋站、上海站等的到發列車數量，逐步恢復正常運行。後續，航空逐步恢復國內航班執飛本市，適時調整國內外航司執飛本市航班的客座率。

宗明表示，關於公共服務，嚴格落實公共服務場所各項防控措施，實施限流有序開放，定期開展區域消殺，做好人員健康管理，把好疫情防控「出入關」。進一步加強城市運行服務保障，相應公共服務人員逐步到崗到位。做好水、電、燃氣、通信等的線路設備保養工作，以及公共道路、綠地等公共場所清潔保養。