連續兩年停辦的台北國際書展實體展會，今年在疫情嚴峻狀態下，到底要不要辦？形成兩難。本月11日文化部長李永得在立法院答詢時提過，會朝續辦方向辦理，同時會做意願調查，如果超過8成出版社願意參加才會續辦，而調查結果顯示，有超過5成5出版社希望停辦，不過最後文化部與書展基金會決定續辦，引發爭議。今日上午多位立委批，文化部在備詢台上說話要算話。

今日上午為教育與文化委員會，原定文化部長李永得要出席備詢，但因為他目前在家隔離，由文化部次長蕭宗煌、李靜慧代為出席和回答。

立委林奕華表示，本月11日李永得才剛剛說過，如果調查結果超過8成出版設願意參加，才會舉辦，但調查結果並未達8成願意參加，為什麼還要繼續舉辦？她表示，文化部在備詢台上的回答要認真，而不是隨便說說而已，但最後還是有自己的決定。

立委萬美玲、王婉諭也提出相同疑問，本屆參加的248家出版社當中，其中有154家希望停辦，但為什麼最後還是決定要辦？以及針對退展的出版社業者，只退回3成展位費，在疫情下景氣蕭條，是否能提高退費比例？

對此，李靜慧說明，李永得在答詢時一直有敘明，書展會朝續辦的方向，她表示，關於對出版社的問卷調查，是用語上不夠精確，本意上是希望了解出版社對於這次參展或不參展，有什麼擔憂的事情。

關於展位費退費比例，李靜慧說明，依照台北國際書展往年的參展辦法，是由書展基金會收展位費，但因為已經停辦兩年，展位費已透過行政調控合報今年使用，變成基金會要承攬展位的負擔，先調出了三成的退展費用，基金會也很努力了。