高雄流行音樂中心（以下簡稱高流）與MUSE Design Awards鉑金獎合作夥伴「鹿米工作室」又一跨域合作。將在6月底陸續推出「高流系：演唱會現場開箱系列第一彈 - 燈光培訓計畫」。由鹿米工作室傳授燈光設計產業端知識及實務，課程紮實嚴謹，從基礎知識（燈具史、實用燈光設計小技巧、燈圖設計與製作）到實務（操作燈光軟體GrandMA2），最後讓學員分享個人實作作品，讓業師直接解析指導，教學配套宛如讓大師直接運功至體內，知識和內力都能快速提升。