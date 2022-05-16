女星陸元琪和知名音樂人袁惟仁離婚後，獨自扛起照顧一對兒女的責任，近來演員出身的她重回螢光幕，在談話節目、直播帶貨等領域都有涉獵，近來較常在社群分享離婚後的心情點滴，感性抒發沒有依靠卻要給兒女依靠的煎熬心情，不料卻有酸民認為陸元琪是在蹭前夫的熱度，讓她15日晚間發布限時動態宣洩情緒，直言：「這是什麼病」。

她和前夫袁惟仁在2016年結束14年以來的婚姻，兩人就極少再有聯絡，直到後來袁惟仁2度跌倒，最終被醫師判定成植物人，她才在個人臉書表達不捨情緒，吐露內心經常感到五味雜陳，也談論到離婚後的心境，失去丈夫的支援孤獨無依靠，難過到一直在哭泣，為了孩子她得不斷地工作。

這些辛苦事蹟被媒體廣泛報導，卻被陸元琪撞見在一則新聞下，有1名民眾說 他看不下去陸元琪一直消費前夫，讓她非常傻眼憤怒，在限時動態駁斥簡直是有病，在她每一篇貼文都沒提到前夫，講的都是自己的心情，以及生活過得還算可以的心情，經歷過這麼多才挺過來，怒罵一切都跟酸民沒任何關係。

陸元琪限時動態全文。(圖/陸元琪 IG)

陸元琪憤怒表示，並非每當她談論到離婚後的事，就非得跟袁惟仁扯上關係，她罵出一句髒話後，她無奈地提出質疑，我必須重新投胎才能重新來過嗎，指稱酸民智障不是病、病起來要人命，不過等她冷靜下來過後，她又隨即在今日(16)凌晨3點發文寫下「善意是最好的報復」雖未講明是否和被說蹭熱度有關，也引來不少網友幫她加油。