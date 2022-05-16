防疫沒有法律假期，不容黑幫趁疫作亂，擾亂社會秩序，為強力打擊暴力犯罪，自本（5）月8日至15日規劃「安城專案｣，臺北市政府警察局表示，接續先前4月份「署頒全國掃黑專案行動」，共計查獲治平專案組織犯罪13件104人、檢肅槍枝6枝、查緝各類刑案達225件，以行動展現警方維護治安的決心。

本次為期8天之「安城專案｣，共計查獲治平專案組織犯罪2件20人，針對天道盟、竹聯幫、北聯幫等不法組織經常活動處所41處，進行威力掃蕩。(台˙北市警察提供)

臺北市政府警察局表示，針對日前「臺北地檢署聚眾鬥毆傷人」案件，刑事警察大隊立即與中正第一分局組成專案小組，並報請臺北地檢署指揮偵辦，經連日溯源刨根深入追查，循線先後在台北、台中、宜蘭等地將涉案犯嫌16人全數查緝到案，並查獲幫派堂口，查扣不法現金400餘萬元，全案依涉嫌殺人未遂、妨礙秩序及藏匿人犯罪、湮滅罪證等罪移送臺灣臺北地方檢察署偵辦。

本次為期8天之「安城專案｣，共計查獲治平專案組織犯罪2件20人，針對天道盟、竹聯幫、北聯幫等不法組織經常活動處所41處，進行威力掃蕩。(台˙北市警察提供)

本次為期8天之「安城專案｣，共計查獲治平專案組織犯罪2件20人，針對天道盟、竹聯幫、北聯幫等不法組織經常活動處所41處，進行威力掃蕩。(台˙北市警察提供)

本次為期8天之「安城專案｣，共計查獲治平專案組織犯罪2件20人，針對天道盟、竹聯幫、北聯幫等不法組織經常活動處所41處，進行威力掃蕩。(台˙北市警察提供)

警方表示，雖然疫情嚴峻，但維護轄區治安決不因疫情而放鬆，本次為期8天之「安城專案｣，共計查獲治平專案組織犯罪2件20人，針對天道盟、竹聯幫、北聯幫等不法組織經常活動處所41處，進行威力掃蕩，並同步路（臨）檢等勤務作為，查獲非法槍枝及涉嫌毒品案66件、詐欺案52件、賭博案2件及其他各類刑案116件，後續並將依據轄區潛藏危害治安目標，持續針對黑道幫派分子及其「堂口」、「依附寄生行業」全面掃蕩刨根，展現警方強力打擊犯罪之決心。

臺北市政府警局重申，「打擊犯罪、掃黑制暴」是不間斷的工作，也是不變的態度，對於危害社會治安的各類犯罪絕不寬貸、嚴加究辦，秉持「犯罪零容忍」立場與決心，守護市民安居樂業。