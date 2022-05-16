國民黨下屆苗栗縣長人選，傳出黨中央有意推派立委徐志榮，爭取已久的縣黨部主委、議長鍾東錦將受到衝擊，他16日指出，他尊重黨主席朱立倫考量，但仍盼可透過初選提名，被問到若徐將代表參選，鍾東錦也強調會全力輔選。

鍾東錦16日在國民黨苗栗縣黨部舉辦「向鄉親報告」記者會，針對選情部分，他表示，從2020年8月接任苗栗縣黨部主委以來，超過20月的時間，每天都戰戰兢兢，為了苗栗縣政、為黨部事務，東奔西跑，幾乎沒有停下來過。

日前為刻意安排1個沒有行程的晚上，想要靜下心來整理一下思緒，沒想到卻看到台北傳下來的新聞，指出國民黨中央針對苗栗縣長候選人將鎖定徵召立法委員徐志榮，讓他第1時間跟大多數的鄉親一樣，感到錯愕、灰心、無法理解，但經過沉澱後，只能說黨中央有所考量，他也會持續走自己的道路。

鍾東錦表示，去年1月5日他宣布參與2022年苗栗縣長選戰的黨內初選，當時就希望透過自己「拋磚引玉」，呼籲黨內有志之士，都能夠出來站出來，期間曾多次徵詢立法委員徐志榮，但徐立委非常客氣，並未明確表示意見，前農田水利署苗栗管理處長謝福弘也表示尊重黨內機制。

他說，所謂「兄弟登山各自努力」，不過大家都有所共識，那就是藍軍必須要團結，避免造成對方不愉快，進行良性競爭。然而隨著他黨人選陸續敲定，國民黨中央先是對苗栗傳達不會辦理初選，接著又仿照前台北市議員羅智強模式，由秘書長黃健庭告知議長「民調太低」。

但3月和4月分別由不同單位進行2次民調，都顯示他的民調不但是黨內第1，與其他政黨候選人進行對比式民調，也是他的支持度最高，說他民調低的根據不知從何而來。

鍾東錦也提到，新竹市因為有立委林為洲、竹北市民代表會主席林啟賢2人爭取參選，因此黨內18日到20日將舉辦民調初選，這讓他不是很了解為什麼有些地方可以初選，有些地方不行，決定不初選用協調。

他表示，他願意尊重黨中央、尊重黨主席朱立倫，相信朱有所考量，但時間並沒有站在國民黨這邊，不能讓時間一直消耗下去，如果再耗下去會來不及。

而被問到如果黨中央仍推派徐志榮參選，是否會支持，鍾東錦回應，若真是如此，他還是會以黨團結為目標，全力協助輔選。