新北市金山慈護宮今舉行全台唯一潮退祭典「金包里二媽回野柳媽祖洞祭典」，300位信眾步行18公里護送媽祖返回野柳海蝕洞。（金山區公所提供）

新北市金山慈護宮今舉行全台唯一潮退祭典「金包里二媽回野柳媽祖洞祭典」，300位信眾護送媽祖返回野柳海蝕洞，新北市副市長謝政達、慈護宮董事長游忠義也率先扶轎起駕，由擔任先鋒隊的電動腳踏車，以及各宮廟神尊搭乘的電動四輪車隊陪同下，一路步行18公里，盼為台灣祈福，使疫情早日趨緩。

金包里慈護宮建廟至今已有213年歷史，每年農曆4月16日最大退潮，野柳岬海蝕洞內的八寸金面媽祖就會露出水面，因此慈護宮二媽每年都會選在這天回娘家作客，遶境活動都會吸引上千人參與，遶境隊伍會沿著台二線綿延大約2、3公里的人龍，而該活動也被登錄為新北市無形文化資產。

廟方前2年考量疫情取消徒步遶境，改由車巡，今年再度恢復傳統模式，雖然今日遶境雨勢不斷，但沿街不少住家也都出門祭拜參與。

謝政達表示，今年規模縮減至300人參與，也要求信眾打滿3劑疫苗，為了兼顧疫情和環保，廟方不僅落實分散疫情，今年更首度採電動四輪車迎駕方式，規畫25輛電動腳踏車分散人潮，沿途的補給站也改採單份個人包裝，信徒遶境須出示OK識別貼紙或餐券才可拿取，降低染疫風險，期盼媽祖能保佑疫情海嘯早日平息，幫助全民度過難關。

游忠義說，為了顧及行動不便長者，廟方也準備在地觀光巴士，讓長者乘車參與遶境，希望信眾沿途感受媽祖加持外，也能體驗北海岸優美的海岸景觀。沿途設置的能量補給站也提供供長壽油飯、石門肉粽、鮮味小卷、粉粿等多樣在地美食，沿途也有機動涼水車，確保民眾安全無虞。

金山區長廖武輝表示，慈護宮潮退遶境活動是金山特有的宗教文化，也是漁村代代傳的信仰表現，透過全程參與18公里的行腳遶境，一同祈求疫情早日驅散，也盼今年在地漁民漁獲豐收，為金山注入安定力量，為台灣祈福。