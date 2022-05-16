宣布參選桃園市長的國民黨立委呂玉玲，16日上黃暐瀚的廣播節目，她說桃園市的在地人才濟濟，國民黨在此有4位立委和31位市議員，如果是人才不夠黨中央才需派空降人選，但事實並非如此。她也說羅智強原先擔任台北市議員，現在要跑來桃園選不叫空降而是叫跨區，鼓勵他好好留在桃園傾聽基層民意。

呂玉玲從最初的考慮到率先宣布投入參選桃園市長，她說，心情上的轉折是看到政府責任是要做到國泰民安人民豐衣足食，但是看到民進黨執政讓台灣混亂，快篩試劑、疫苗都處理的不好，人民苦不堪言，所以她要跳出來承擔，從以前、現在到未來都會在桃園為民眾服務。

因為呂玉玲是出身平鎮、龍潭選區立委，也有外界認為她除了民調不高外，在北桃園也缺乏民意支持，她說，不管南桃、北桃她都有在做選民服務，非常了解桃園13區的狀況，而在地、空降紛擾不斷，她則強調自己出生在基層，一直都在地方服務，桃園13區有504位里長其中有486位里長連署支持她，黨籍議員也有9成以上支持，黃暐瀚反問「里長連民進黨都支持嗎？這樣不是穩當選？」她回應，因為民進黨市長人選還沒出來，她深耕基層服務不分藍綠，所以連綠營里長也支持她出來參選。

目前已表態參選的羅智強和呂玉玲，羅因為堅持不退而與黨中央有不少風波，呂則一直被認為民調支持度不夠，國民黨中央是否就是內定由呂玉玲出來參選？她則說，說她民調墊底那份數據沒看過不予置評，但是從4月20日宣布參選以來，團隊也有做過內部參考民調，數字已經有提升，被問到是否已經超過羅智強或是綠營檯面上的人選，呂僅說「數字已經非常接近」。

呂玉玲也說，自己從未聽過黨中央的「內定說」由誰來參選，不管最後人選是誰都是要團結，她有信心自己就是最強人選，至於參選過程中有石頭就搬開有障礙就排除，這些都不是問題。