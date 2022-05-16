高雄市那瑪夏前區長白樣於2014年、2018年利用職務之便，透過白手套陳姓負責人向廠商索賄、借貸與要求回扣將近兩千萬元。白樣共犯下5罪，橋頭地院16日依貪汙治罪條例之不違背職務收受賄賂罪、準收受賄賂罪、經辦公用工程收取回扣罪判處他18年徒刑。此案可上訴。

白樣在2014年擔任第一屆區長時，透過參加原民會到紐西蘭考察活動，向一家公司索賄6萬元。白樣於2018年選上第三屆區長，他向另一家公司陳姓負責人明示以後會繼續合作為由，向陳收取60萬元。過程中陳為自保，請徵信社拍照蒐證。檢警發現，白樣還請業者把60萬元放在冰箱，他過幾天再去收款。

白樣之後透過陳姓負責人為白手套媒介，先向董姓、林姓業者借款880萬元，事後業者透過陳向他催討欠款，但白樣表示無力償還，以後續工程底償債務，約定依工程難易度按8％至18％不等比例計算，折抵欠款。前後共1725萬元包含工程回扣現金與抵償債務項目。

法院審理後認為，白樣利用職務之便向業者索賄，且他到案後未見反省之意，甚至以幫民眾借款為理由卸責，對白樣犯下5罪，判處18年徒刑。擔任白手套的陳姓負責人在偵訊時坦承犯行，檢察官用證人保護法請求諭知免刑，陳獲免刑。至於其他包含董姓、林姓、李姓、薛姓等6名業者，分別獲判1年2月到3個月徒刑。