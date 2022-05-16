「2050 淨零排放」已成為台灣中長期最重要的政策方針，台灣智慧移動產業協會（SMAT）今日提出「台灣要淨零 電動運具搶先行」的倡議，並呼籲蔡英文總統在邁向下一個執政年度，產業界希望政府能更前瞻性的宣示「2024 電動機車破百萬」，展現台灣推動 2050 淨零排放的決心。SMAT表示，感謝政府將「運具電動化及無碳化」納入十二項關鍵戰略，但具體目標的推動應更加積極。

《台灣 2050 淨零排放路徑》中，運輸部門已將「運具電動化」列為推動主軸，明確設定 2030、2035、2040 年，電動機車市售比分別達到 35％、70％ 以及 100％ 的明確目標。 SMAT 秘書長郭錦程表示，非常肯定政府願意以具體目標擘劃長遠政策，展現出國家領袖的眼界與高度。因此電動運具產業界進一步將政府的三階段目標視為「短期衝突破、中期要加速、長期拚達標」，提出具體可行的建言。

針對「短期衝突破」， SMAT 指出， 2021 年 COP26 決議，2030 年全球要減碳 45％ 。但台灣目前規劃在 2030 年前減少碳排量 20％ 至 25％ ，顯示政府可以更加積極，因此協會提出兩項建議，第一是「2024 電動機車破百萬」、第二是「2030 電動機車市售比達 50％」。

SMAT 進一步分析，台灣是機車王國，目前電動機車的研發能力也是世界之冠。就在台灣全力邁向 2050 淨零排放目標之際，蔡總統若能登高一呼，喊出「2024 電動機車破百萬」目標，不但是台灣減碳工作的重大突破，更能宣示政府達成淨零排放的決心。

SMAT 秘書長郭錦程表示，電動機車是台灣目前技術發展最成熟的電動運具，因此政府可積極的把 2030 年電動機車市售比從原本的 35％ 拉升至 50％ ，新的目標更貼近國際能源總署( IEA )建議的「電動機車市售佔比達 80％」目標，與國際接軌；且未來八年的電動機車市售比只要每年增加 4.3％ ， 2030 年就能達成市售比 50％ ，是非常務實的階段性目標。

另一方面，行政院版《氣候變遷因應法》草案，新增「公正轉型之推動」。 SMAT 表示，產業界瞭解公正轉型、務實轉型的重要性。若依 2030 電動機車市售比 50％ 的目標， 2030 年的市場總量只有兩成是電動機車，市場上仍有八成的燃油機車，現有機車行將有充份適應調整空間，是非常適切的轉型目標。

SMAT 表示，外界有許多關於淨零轉型的錯假資訊，會讓民眾對產業界產生誤解。 SMAT 舉例，民眾對於電動機車的誤解包括「價格高、維修難、會缺電」。但根據經濟部統計處所提供的機車銷售量以及銷售總價資料，電動機車的平均單價已逐年下降，可見電動機車業者即使面臨政策的壓力，仍致力於降低民眾購車負擔；再者電動機車的維修越來越普及，在行政院、經濟部、環保署、勞動部的大力推動下，全台已有超過 4000 家傳統機車行受訓，也代表台灣的車行老闆看見未來轉型電動化的契機，若各大油車廠能夠持續投入電動機車的發展，電動機車的維修保養服務只會越來越方便；另外電動機車是否會導致缺電，若以交通部、能源局以及台電的資料計算，即使全台灣的全數機車都轉換為電動機車，每日用電量僅佔全國發電量的 1.139％ ，不會造成缺電的風險。

SMAT 最後呼籲，今( 2022 )年是縣市首長的選舉年，許多地方政府已經開始制定健全低碳運具的使用環境、訂定公務機關的電動機車使用目標等政策。期盼有志參選的縣市首長候選人都能提出電動運具友善使用環境的相關政見，讓市民有更好的生活品質、更健康、更智慧的生活。