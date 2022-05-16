57歲女星楊繡惠始終未婚，昨天突po情侶合照，宣布跟小6歲的白雲「在一起」，引發熱議，而今早兩人合體開播，表示深思熟慮後，決定還是當普通朋友就好。事實上楊繡惠跟白雲不僅常合作，私下交情也很好，網友挖出先前楊繡惠上節目曾說過，白雲是她很要好的朋友，好到曾請男方幫她把關交友軟體。

楊繡惠多年來維持美艷外型與火辣身材，是圈內知名美魔女，而她不乏人追但一直都是單身，她曾經上《命運好好玩》節目談論感情觀，表示單身是因為天天忙於工作，加上秉持不跟圈內人交往的底線，所以沒結婚。

某次機會楊繡惠得知有交友軟體這個管道，覺得挺好奇，想進一步了解，可是又覺得用本人的照片不太方便，她跟好友白雲說了這件事，想找他幫忙，「幫我了解一下裡面到底都怎麼約的、女生怎麼約男生的」。

沒想到白雲聽了，二話不說就答應，下載了交友軟體，拿了張狗狗的照片當大頭貼，就開始滑交友軟體，看一看上頭的女生都挺漂亮，白雲就私訊這些女生，提問：「這個相片真的是妳嗎？」，有的人會說是，有的人則相反，白雲對於承認照片非本人的女生，會繼續聊天並加以讚賞：「妳還很老實」。

不料當白雲繼續聊天時，對方傳訊提議：「那你可以加我line嗎？我覺得我們兩個還滿投機的，你可以加我line，我們私聊，這樣也可以約出來」，不僅楊繡惠看了吃驚，白雲自己也嚇壞了，完全不敢跟對方約出來有下一步動作。