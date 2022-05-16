台科大設計系即日起到20日在校內台灣科技大樓一舉辦畢業展，受新冠疫情影響，學生設計出許多跟疫情相關的作品，包括遠端教學系統輔助、線上點燈設計，不僅實用便利，更展現創意。

遠距上課已成為疫情生活中的一部分，但小學生在遠距上課時，更需要與教師互動，並在課堂中有更多體驗，才能有好的學習成效。

台科大設計系學生林宗誼、王妤文所設計的「教室一隅」(Class Corner)是一款遠距教學輔助設備，可讓學生使用的一套投影設備與投影互動方塊，不但可以讓他們隨時分享上課作業的畫面，也能即時拍攝，更可以讓學生以舉手、晃動、震動等不同動作，來簽到、提問、回答、搶答等，增加遠距教學的互動性。

王妤文說，有將這一套遠距教學輔助設備帶到小學教室實測，非常受小朋友的歡迎，受試的國小六年級同學表示，使用這套設備，遠距上課眼睛可以不用一直盯著平版，和老師或同學分享畫面和作業也變得很容易，上課搶答也可以讓自己更專心，非常喜歡這套能與老師和同學互動的遠距教學設備。

「點光」是台科大設計系朱家瑤與吳子誼為廟宇光明燈點燈的互動設計。這款點光設計擺放在奉天宮供民眾體驗互動，只要透過手機系統，輸入名字，光明燈上就出現自己的名字，旋轉的燈光可以輔助尋找秀有自己名字的光明燈，讓信眾能點燈祈福互動。

台法混血的孔德明的作品「遊鳥」，透過一個像是鳥嘴形狀的互動裝置，希望以行動來察覺自我的身分認同。父親為法國籍孔德明說，家中有三個小孩，他看起來最不像是混血兒，從小在台灣長大求學，每年固定回法國，有一次父親和他說：「很難說你是一個法國人」，讓他認真的去想自己是誰。透過遊鳥的設計，他希望國籍或是種族不再是分類，大家可以模擬候鳥遷徙來尋找同伴，重新定義自己。