警方將違法露天燃燒的2人送辦。（翻攝照片／李京昇苗栗傳真）

苗栗台61線南下98.4公里旁草地，3月26日中午發生火災，距離案發處僅僅30公尺，有1座國家風力發電基礎設施，所幸民眾即時報案，消防人員也即時撲滅火勢，才沒釀成意外，警方也查獲2名涉嫌人，並在13日以違反廢棄物清理法及涉嫌刑法公共危險等罪移送法辦。

苗栗縣警察局竹南分局大山派出所3月26日12時30分許接獲民眾報案後，趕往現場並通報消防局，經瞭解該起火災疑似是因有人燃燒物品不慎蔓延，而該處有許多草木，且鄰近台61線，當時燃燒的濃煙蔓延已危及用路人行車安全，距離案發處30公尺遠又有一座國家風力發電基礎設施，所幸有民眾即時發現並趕緊報案，否則後果不堪設想。

竹南警分局指出，經查看案發現場周圍附近無民宅或農舍，也無其他民眾在場，為找出火災原因組成專案小組，調閱相關監視器畫面並查訪，發現1部可疑的大貨車，在案發前不久行經該處，員警抽絲剝繭成功查獲2名涉嫌人，並在13日以違反廢棄物清理法及涉嫌刑法公共危險等罪移送法辦。

竹南警分局呼籲，請勿任意露天燃燒稻草或廢棄物，除汙染空氣外，也會妨害附近道路行車視線，更甚者，倘若火勢不慎延燒他人車輛、建築物或造成山林失火，將付出無法想像龐大代價，警方也將依法究辦，絕不寬貸。