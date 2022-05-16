全國最大高職中山工商，將於111學年度起招收國中部，成為南高雄唯一一所私立國中部，首屆只有2班80人。校方透露，成立「超迷你國中部」，本來只是想讓教職員對子女教育無後顧之憂，但消息傳開後，已引起不少家長關注。

中山工商校長林昭億指出，該校前身為「中山中學」，成立於民國46年，當時就有招收高中和初中生，後來民國57年政府實施9年國民義務教育，國小免試升國中，初中部因此停招，直到111學年度，才等於「復招」國中生。

相隔半世紀又重新成立國中部，而且只有2班80人，堪稱「菁英班」。對此，中山工商特別解釋，是為讓學校的教職員能夠全心春風化雨、作育英才，也希望讓他們的子女教育可以無後顧之憂，所以成立「超迷你國中部」。

校方也說明，中山工商的教職員平均年齡並不高，現在符合就讀國中資格的子女並不多，因此仍有名額，歡迎附近學區如輔英科大等教職員的子女，或有興趣的民眾，可以逕向教務處或國中部查詢，會有專人與家長聯繫。