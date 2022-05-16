迎戰年底台北市長選戰，有消息傳出國民黨徵召青壯派立委蔣萬安參選成定局。國民黨智庫執行長柯志恩今（16日）在廣播節目中證實，「國民黨會在5月25日或是最近的時候，提名蔣萬安成為國民黨台北市長候選人」。

柯志恩今在其主持的節目《POP撞新聞》中談到，國民黨會在5月25日或是最近的時候，提名蔣萬安成為國民黨台北市長候選人，雖然大家都知道這樣，但在中常會的提名動作還是有意義存在。她說，但是看到大家都會有一層隱憂，因為防疫關係不能群聚，傳統打法（拜訪選民、菜市場等等）也會受到影響，「且蔣萬安到任何地方，其實婆婆媽媽跟他合照比例大概是本黨排名第一，人帥、親切、家教好，且不管支不支持國民黨，看到很多年輕人還是很願意跟他合照，他是人氣第一」。

不過，柯志恩也坦言，現在疫情當道，可以看到民眾黨曝光度高於任何人，陳時中又是指揮官，不管他做得好不好就是有全國知名度，「相對而言蔣萬安顯然在聲量被邊緣化，這是隱憂，雖然蔣個人條件非常好，但疫情打亂很多事情，包括陳時中有沒有辦法在此時脫身去做選舉，還有對民進黨選情好不好」。