【愛傳媒蔡詩萍專欄】來，給我十個理由，不要出門去跑馬。嗯，好吧。

一，你的好友氣象達人彭啟明說，今天北部雨勢仍大。

二，你昨晚才睡了四小時。跑不動吧？

三，清晨三點摸黑出門，不會吵到太座嗎？

四，上次跑完頭城馬，都沒好好練跑呢！？

五，疫情仍嚴峻，去跑馬好嗎？

六，不去的話，你可以接送女兒啊！

七，想想，三點不出門，可以睡到七八點呢？

八，反正你上不了凸台的，何必呢？

九，今天天氣不好，一定很多人棄賽的！

十，好啦，懶得勸你啦，你去吧，上了高速公路，你就會後悔的。

我在跑到十公里之後，又開始內心交戰了，真慘，狀況真是不好。出門稍稍晚了，先去小七，把兩個轉帳結了，在谷歌上看怎麼去新竹朋友家那，竟然跟上次不一樣，要我走國道三號！？

清晨三點，又下雨，煙雨濛濛，但我又不是瓊瑤電視男主角，不需要，上了高速公路，視線不佳，不敢開太快，一路戰戰兢兢，下交流道就遲到十分鐘了。轉進陌生快速道更緊張，深怕下錯路口。

足足遲了二十幾分鐘。停好車，上了朋友的車，一直說對不起對不起。

朋友寬宏，嘴巴說沒關係，我看他油門踩得比之前猛，但天候不佳，也快不了那裡去，果然，我們趕到會場，勉強鑽了個路旁停車洞，起跑已經剩下不到十五分鐘了。

問題是，我們邊跑邊狐疑，怎麼這麼遠！？

沒錯，真的很遠，我們跑了一公里多，跑得氣喘吁吁，衝進會場，剩下五分鐘，還要寄物，還要領環保杯，我幾乎是在按下跑步軟體啟動的剎那，鳴槍了！

我必須說，沒有暖身，絕對很糟糕，尤其，衝出起跑線，就是幾公里的上坡！才三四公里，我便感覺我的髖骨，很像缺少機油滑潤那樣，怪怪的。能怎麼辦呢，只能一邊放慢速度，一邊試著調整姿勢，盡量找出最佳的跑步狀況。

就在那十公里之後，我思索了，「給我十個理由，讓我不出門，跑這場苗栗泰安祕境馬拉松！」（雙魚座很會演內心小劇場吧！）

但，我出門了，在三點左右，巧的是，大概太座昨天太累，她竟然沒有如往常我清晨出門跑馬那樣，被我就算極盡小心翼翼的開門也依舊會突然出現於我背後，「要出門啦！」然後嚇我一跳！

沒有，今天清晨，我悄悄地，躡手躡腳地，如貓一般，出門了。

起跑以後，碰到幾個年輕跑友，聽他們聊，我才恍然大悟，他們是凌晨到的，找了車位後，就在車上打盹，歐買尬，我睡不到四小時，摸黑出門，算什麼！？

雨，有在下，不過濛濛細雨，對跑步很OK的，不是理由。頭城馬之後沒好好練，是理由嗎？好像是，但君不知，跑馬的人，最愛說「以賽代訓，怕什麼！」就因為你沒好好練，所以才應該毅然決然的出門跑馬啊！

疫情是嚴峻，但很有趣，我在北部的馬，停了好些場，偏偏這幾年硬是在苗栗，跑了兩次大湖草莓馬，這次的泰安祕境馬，主辦方都沒說要停賽了，我們跑馬人，有道理退縮嗎？太沒誠意了吧！

週末出門跑馬，的確要讓太座接手接送女兒補習出任務，但我看她們母女倆似乎挺開心的，尤其女兒特別喜歡跟媽媽，我出門跑馬也能彌補那份老爸失落感，跑完42公里，差不多，什麼也沒力在乎啦！

至於不出門跑馬，可以多睡幾小時，對我這睡不多的老男人，沒差啦！我反正不賴床。上不了凸台，是理由不去跑嗎？天啊，笑死人，若這樣，我早就不該跑馬啦！看我這體重？看我這德性？看我這甘心在後段班「享受孤獨」的本能？

如果這些都是我不出門跑馬的理由，我幹麻愛上馬拉松，是吧！

我跟朋友氣喘吁吁到了跑場，乖乖攏的東，黑壓壓一片，要知道苗栗泰安祕境馬，受限場地，不是一場大型馬拉松，但還是幾千人擠進跑場，這說明什麼？天候因素，沒有阻擋跑馬人的熱情，而且，我至少看到兩個大團，是以今天陪團友完成百馬的陪跑團姿態出現！超感人的。

為什麼超感人？（或者說，超感動我吧！）因為，我若有一天完成百馬時，會有很多跑友，為我組百馬陪跑團嗎？很難。

我那麼孤僻！我那麼後段班！我那麼糾結在出門或不出門的內心戲！我有那麼一天嗎！？（期待掌聲）

好啦，最後第十個理由，已經沒意義了，我出門了，我上高速公路了，我摸黑在高速公路上戰戰兢兢，我對不起朋友讓他等我二十幾分鐘，我們幾乎just make，連熱身都沒做就上場啦！

跑在泰安祕境的跑道上，我知道我不可能上凸台，不可能破PB，跑回終點時，也不會有如雷掌聲（當然會有安慰鼓勵的掌聲，感謝主辦單位），但我很慶幸我出門了，我克服了「不出門的十個理由」，所以，我完成了我的第20馬！

對，再說一次，我跑完我的人生第二十場全馬啦！真是「媽的多重宇宙」天人交戰內心糾結啊！說說看吧，我還有理由在下一場馬不出門嗎？

謝謝苗栗泰安祕境馬，讓我知道，跑下去，我有一天會完成百馬的！

作者為知名作家

照片來源：作者提供。

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