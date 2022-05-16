迎接解封商機，台灣虎航今(16)日迎接第16批的客艙組員加入，此為自2020年受到疫情影響後，首度恢復客艙組員的培訓，正式為下半年放寬邊境進行人才儲備。今日的開訓典禮中，台灣虎航總經理張明瑋也特別親臨現場，勉勵所有培訓客艙組員，並期許每一位都能順利通過課程。

看好各國邊境陸續解封，我國也有望在下半年開放邊境，再加上A320neo新機也陸續進行交付，台灣虎航於上(4)月即提前布局宣布進行人才招募，預計總招募人數上看百名，消息一釋出，各職缺履歷投遞即如雪片般飛來，相當地踴躍。

台灣虎航自2014年開航以來，藉「熱情、溫暖、真誠」的企業精神，塑造出年輕活潑、朝氣十足的企業形象。受疫情影響，台灣虎航近兩年暫停人才招募，但隨著疫苗施打率逐漸提升，多國開始正視與病毒共存並進而決議開放邊境，台灣虎航將藉本次徵才，培育新世代人才以迎接客運市場回溫。

台灣虎航自對外公開招募培訓機師、有經驗的正／副機師、CPL(Commercial Pilot License)商用機師、客艙組員等職缺以來，即陸續收到許多有興趣加入航空業的求職者履歷；其中，客艙組員吸引了近3000人報名，經過初步資料審查後，預計將有1000名左右可於本週末(21日及22日)參加初試；並於下週末(28日及29日)進行複試，錄取之客艙組員，將於2022年下半年分批報到。

至於機師部分，也已接獲上百封的履歷，且報名持續進行中，招收對象男女不拘，歡迎有興趣的求職者備妥資料後進行投遞(https：／／bit.ly／3EjXcXs)，錄取後將安排接受專業基礎飛行課程，受訓完成並考核合格通過，即可成為台灣虎航的正式機師。