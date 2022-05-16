紅雀傳奇名將普侯斯（Albert Pujols）16日完成他的大聯盟「處女秀」，在他的22年大聯盟生涯首度登板投球！今年42歲的普侯斯在9局上半面對7位打者，被敲3支安打，包括兩支全壘打失掉4分，最後以內滾出局結束比賽，紅雀15比6痛宰巨人。普侯斯這場比賽是先發DH打第五棒，3打數2安打，兩次四壞保送，這不僅是他投手丘的首秀，還是一場「二刀流」演出。

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前4局紅雀就灌進9分，巨人這頭卻像是雙手反綁著任對手狂揍，只有彼德生（Joc Pederson）回敬一發兩分彈，打完8局紅雀以15比2遙遙領先。巨人在7局下半決定放棄比賽，換上外野手岡札勒斯（Luis Gonzalez）登板投球，其實岡札勒斯投得還不差，甚至比前面幾位被痛打的專職投手還更好，他的四縫線可以飆到80多英里（128公里），但後來節省體力只投到44英里左右（70.8公里），1.1局被敲1安，無失分就撐完比賽。

普侯斯9局上登板之後也是球速不快，維持在時速64英里附近（103公里），他四壞保送1人之後以平飛球接殺解決1人。後來普侯斯被打了「背靠背」全壘打，首先開轟的就是對方的「投手」岡札勒斯（3分炮），捕手巴特（Joey Bart）跟著打了陽春炮。比賽結束後觀眾報以熱烈歡呼，自從1929年的布萊克本（Lena Blackburne）以來，普侯斯是大聯盟最年長的初登板投手。