隨著台灣疫情持續升溫，八點檔連戲劇《一家團圓》上週再傳出演員江宏恩確診後，原本即將進入高潮的劇情被迫暫時停止拍攝，沒想到今天一早又傳出在劇中飾演父親的伊正，出外景時也驗出快篩陽性反應，嚇得他趕緊終止行程前往醫院進行PCR檢測。

根據《鏡週刊》的報導，伊正因劇情及檔期的安排，不久前才加入劇組拍攝，而當時疫情就已經爆發，個性小心謹慎的他也做好心理準備，劇組開拍後他回家就一人ㄧ室，避免與家人近距離接觸，而平常也會一起照顧小孩的他，現在也只能交由太太一人負責照顧孩子的生活起居，就怕一個不小心中鏢。豈料，預先做好的安排竟真實發生，伊正今日早上準備出門前，只感覺到聲音有些沙啞、喉嚨些許不適，但沒有太多症狀，加上他近期的戲份較重，就沒有特別觀察身體變化，趕緊出門前往拍片現場，在拍攝前進行快篩測試出現陽性反應，他才驚覺自己疑似確診也懊惱沒即時發現，趕緊前往醫院再次做PCR檢測。

據了解，在《一家團圓》中江宏恩飾演伊正和張瓊姿的私生子，近期上演身世即將被揭發的高潮戲碼，讓觀眾相當期待，豈料演員相繼確診，劇組為了不開天窗只能重新分配戲劇走向及演員的工作時間，只剩江宏恩、伊正、王宇婕等人獨挑大樑，江宏恩原本還因休息室太過空曠而開玩笑表示「演員休息室連說話都有回音了」，沒想到不久後就傳出確診，如今伊正也驗出陽性反應恐將再度影響拍攝進度。