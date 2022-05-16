中央昨與縣市討論調整防疫政策，密切接觸者「3＋4」居家隔離朝向鬆綁，研擬打滿3劑，改採「類0＋7」以篩代隔。高雄市長陳其邁今（16）日重申，在有配套情況下，居隔改採自主健康管理7天加2次快篩，至於快篩量能絕對充足，目前正加緊採購200萬劑。

陳其邁表示，由於病毒社區化、流感化趨勢，政府重心應回歸到醫療端來處理輕重症分流跟中重症的治療。因此，他建議，在有配套情況之下，居家隔離制度能改為民眾自主健康管理7天，搭配2次快篩，如此行政流程能更加簡化，民眾在自我管理能承擔更多責任。

陳其邁說，過去居隔因為沒有快篩，加上Alpha、Delta病毒，重症死亡比例高，當然要用居隔較強烈的手段，但現在已經流感化後，若要持續清零，恐走向中國上海、北京大規模封城，對於社會、經濟承擔的後果及經濟成本會更高。

針對以篩代隔上路後，快篩量能是否充足？陳其邁強調，量能絕對足夠，高雄市也加緊在採購。另，國民黨議員陳美雅質詢時也關心快篩量能，一度與陳其邁、衛生局長黃志中一番唇槍舌戰，陳其邁答詢時說，將再採購200萬劑。