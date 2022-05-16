DIGITIMES Research釋出最新大陸智慧機數據報告，首季在需求不振下、出貨年減少達26.5%，跌破7000萬支大關，且在無iPhone新品加持下，OPPO更一舉由蘋果手中搶回冠軍寶座。

根據DIGITIMES Research分析師林俊吉調查統計，第1季大陸智慧型手機市場在需求不振下，出貨跌破7000萬支，年減幅達26.5%；展望第2季，為對抗疫情，中國政府自3月中以來所採取封城措施延續至整個4月，並持續擴增封城的區域及城市，已使民眾把消費重心轉往儲備必要民生物資，進而排擠對智慧型手機的採購需求，預估出貨量持續下滑，年減近2成，創2020年第2季以來新低。

前四大中企品牌業者於2022第1季出貨與2021年同期相較，除第三大品牌榮耀增加逾1倍，Oppo、Vivo及小米出貨皆呈現年減，且幅度皆超過3成，主因這三家業者於2021年首季，在單飛的榮耀站穩市場前，極力搶攻華為釋出的市場空間，過度積極出貨致使基期大幅墊高。

加入蘋果(Apple)等國際品牌來看，第1季大陸手機市佔冠軍由OPPO自蘋果奪回，其後依序為Vivo、榮耀、蘋果及小米，合計前五大品牌出貨佔中國市場約92.3%，略低於前一季92.4%。展望第2季，在年度新款機種於下半年上市前，iPhone銷售動能將持續萎縮，使蘋果市佔再降，排名落於小米之後。