保全雙雄首季財報出爐，在智慧城市接單量推升下，中保(9917)、新保(9925)EPS各為1.59、0.52元。由於工薪成本不斷墊高，目前兩家公司都積極爭取物聯網、智慧城市和科技保全的業務，也將成為未來營運的新動能。

中保科首季合併營收為37.3億元，稅後淨利7億元，EPS為1.59元。中保科5月推出全新改裝AIOT科技展示中心，讓參觀的客戶體驗如何利用科技幫助自家企業防疫，達到事半功倍的防疫效能。

新保首季歸屬母公司淨利2億105萬元，EPS 0.52元。COVID-19疫情持續延燒，影響民眾捐血意願，全台血庫持續告急，新保日前號召內湖周邊企業挽袖捐血做公益。

新保未來五年集團將持續在拓展智慧家庭、智慧門管、智慧營銷(PoSS)、智慧建築、智慧防災甚至智慧城市的市場，積極投入綠能產業鏈服務，科技智慧服務同時結合防疫生活，強化營運成長動能。