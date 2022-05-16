國民黨桃園市長提名爭議未解，傳黨中央有意徵召民調最高的立委魯明哲參選桃園市長，而魯明哲今鬆口坦言，因前桃園縣副縣長廖正井勸進，並要他有承擔的準備，他認為，若黨中央在公平提名機制後，最後還是要徵召他，他會認真考慮。

魯明哲今上午受訪表示，目前黨中央沒有跟他任何接觸，也沒有用電話談任何事情，整個協調初選機制，黨中央秉持公平方式，在徵詢完之後，針對宣布參選各方還在做評估，他對於徵召意願強調成功不必在我，現在很多同志宣布參選，他非常開心，也期待所有候選人在年底團結累積最大能量拚勝選。

魯明哲指出，由於前陣子國民黨主席朱立倫擔任桃園縣長時的副縣長廖正井致電不斷勸進，他雖仍強調，願意扮演好市長選戰抬轎的工作，但廖正井也說，要他在混亂的局勢中，要有承擔的準備，所以他才脫口說，「如果中央黨部透過公平的提名機制，最後還是要徵召他，我會認真考慮。」

魯明哲表示，這段時間確實有很多朋友關心勸進，但他認為，面對擁有大量行政資源的對手，團結都不一定能打贏選戰，如果不團結，幾已註定要輸，所以他希望黨內同志不要把力量浪費在無謂的互鬥，人民期待是國民團結拿出牛肉，唯有如此才能爭取選民認同和支持。