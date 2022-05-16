大量擬配4元 創2011年來新高 11:222022/05/16 工商 王賜麟 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 設備廠大量（3167）13日董事會通過分派股東每股4元現金股利，以及通過111年8月8日為配發現金股利之除息基準日。大量4月營收2.36億元，累計前四月營收達9.88億元，為歷年同期第三高。第一季營收7.51億元，稅後淨利0.90億元，每股盈餘1.13元。 死亡高峰期來襲 單日爆增41死 創疫情以來新高 集保「基金集中清算平台」促進基金市場效率及競爭力 #大量 #月營收 #擬配 #來新高 #設備廠 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 終結冒險 美ETF基金4月淨流出百億美元 19:192022/05/15 財經 森崴能源七股77MW案場工程進度 貢獻4月營收年增6.6倍 11:252022/05/11 財經 台指期 籌碼面中性偏空 04:102022/05/12 證券．權證 元大S＆P500 ETF 定期定額戶數大增 11:432022/05/13 財經 宏碁資訊上櫃案 今審議 10:332022/05/11 財經 自行車供應鏈報佳音 日馳、利奇Q1獲利創同期新高 23:132022/05/11 財經 Seagate拓展Lyve Cloud服務地區並推出關鍵新品 11:322022/05/13 財經 亞洲教育撤回申請創新板上市案 19:112022/05/13 財經 上市公司4月及前4月營收年增報佳音 16:472022/05/11 財經 網家將於5/12啟動庫藏股 預計買回2,500張 17:332022/05/11 財經 《電子通路》利機前4月營收超越去年H1 訂單看到Q3 10:182022/05/11 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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