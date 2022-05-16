設備廠大量（3167）13日董事會通過分派股東每股4元現金股利，以及通過111年8月8日為配發現金股利之除息基準日。大量4月營收2.36億元，累計前四月營收達9.88億元，為歷年同期第三高。第一季營收7.51億元，稅後淨利0.90億元，每股盈餘1.13元。

死亡高峰期來襲 單日爆增41死 創疫情以來新高
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