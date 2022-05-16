針對快篩陽性是否可以直接處方抗病毒藥物，15日指揮中心宣布僅開放65歲以上民眾。反萊豬蘇偉碩醫師今開記者會，提出以衛福部推動多年的「醫病共享決策模式」解決中央和地方的爭議，改以病人為中心，醫師充分說明風險，病人簽署同意書，就可以開處方藥。

為解決快篩陽究竟能不能投藥，蘇偉碩認為，可以採「醫病共享決策模式」，由醫師充分說明快篩陽性存在些許偽陽性機率，但提早用藥可以大幅減輕重症及死亡率，以尊重病人自主選擇的態度進行雙向溝通後，如果病人同意承擔偽陽性及用藥風險並簽署知情同意書後，醫師在專業評估後可以處方藥物給有症狀的快篩陽性病人。

蘇偉碩妻子王文心博士則展示由歐美等國醫學專家統合分析21項研究共計8萬零71位兒童及青少年的資料，發現在感染過COVID-19後，有高達25.24％的兒少出現長期新冠症狀(long COVID)。

王文心提醒，這波Omicron在台灣流行以BA.2為主，傳播力更甚於已經在英美等國流行過的BA.1，而且在美國流行期間造成兒童和青少年的住院率大幅增加。美國的新英格蘭醫學雜誌發表研究結果，BNT疫苗可以減少5-11歲兒童住院率達68％(三分之二強)。在疫情尚未到達高峰，卻已有高達15位未滿10歲的兒童染疫發生中重症，家長宜多考慮為國小學童接種疫苗，且國外亦有研究指出，接種疫苗有助減少長期新冠症狀的發生。

蘇偉碩引用於5月6日出爐的英國國家統計局資料指出，在台灣流行的Omicron BA.2，以民眾自行通報的資料來看，在打過三劑疫苗的英國民眾，出現長期新冠症狀的通報比率甚至高過Delta，指揮中心應該更積極防疫，減少民眾感染的比例，因為即使感染輕症或中症而未住院的民眾，仍有相當高的比例會出現長期新冠症狀，影響生活品質甚至出現認知障礙。