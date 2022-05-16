烏俄戰爭持續、經濟成長趨緩，然而高通膨、聯準會與主要央行鷹派言論，加上金融市場流動性趨緊，令整體債券市場不確定性提升；富達最新戰略資產配置上仍維持審慎看法，Q2偏好債優於股，在債市的投資給了3項指引：

1.目前美國與歐洲投資等級債利差均高於非投資等級債，評價面較具吸引力。

2.近期數據均顯示美國與歐洲景氣已走緩，尤其歐洲受烏俄衝突影響較大，面臨衰退風險。

3.市場已隱含聯準會今年底會升息至中性利率水平2.5%，然而富達預估聯準會最終緊縮力度將較市場所反映溫和。因此維持美國、歐洲投資等級債展望優於非投資等級債看法不變。

對全球景氣擔憂，輔以美國通膨降幅不如預期，全球股市連續第七周下跌；美國10年期公債殖利率一度觸及3.2%，後因避險買盤流入，自高點滑落，但仍突破35年來下降趨勢；美元持續強勢，歐元創下2002年以來新低。整體而言，考量目前存在全球經濟放緩與通膨威脅，加上主要國家央行(特別是聯準會)的政策立場轉向鷹派，富達最新戰略資產配置上仍維持審慎看法，股票投資宜聚焦擁有強勁競爭力、強大定價能力、穩健資產負債表及評價合理之企業；債券市場維持美國、歐洲投資等級債優於非投資等級債看法不變；多重資產策略為對風險資產維持審慎態度，建議減持股票及信用債，偏好美元資產。

美國4月份CPI年增率為8.3%，核心CPI年增率為6.2%，雖分別低於三月8.5%和6.5%，但高於預期的8.1%和6%，顯示通膨放緩速度不如預期。新車銷售、房屋相關、食品飲料仍維持於高檔，是支撐CPI維持高檔主因。儘管油價基期因素有望令通膨自高峰下滑，但薪資上揚、房屋類價格持續處於向上循環，因此預估通膨短期仍會維持高檔。

參議院以80票對19票通過聯準會主席鮑威爾的第二屆任期。Powell表示儘管控制通膨過程有些痛苦，接下來兩次利率會議都會討論升息2碼，並在6月啟動縮表，仍相信聯準會可引導經濟實現軟著陸(不出現衰退或失業率大幅上升)。此外，幾位具有投票權之聯準會官員，包含聖路易斯 Bullard 、紐約總裁Williams、克利夫蘭總裁Mester，聯邦準備理事會委員Waller等，均表示目前不需要升3碼，但接下來每次會議都應升息2碼 。整體而言，多數官員認為現階段美國就業市場強勁，對抗通膨目前為聯準會首要目標。