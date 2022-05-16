2家外資針對神盾出具最新研究報告，預估神盾(6462)多樣化產品布局仍待時間發酵，成本壓力依舊存在，美系外資維持減碼評等、目標價由88元調降到86元，歐系外資則維持中立評等、目標價110元。

美系外資表示，神盾第一季營收9.17億元，季成長13%、年減少15%，受到產品組合影響，毛利率下降至40.3%，營業利益率為-5.7%，相較去年第四季度增長5.2個百分點，這得益於更好的運營支出管理，每股淨虧損0.04元，庫存天數為107天，神盾強調該庫存狀況依舊健康。與之前相比，智慧手機需求沒有顯著變化，神盾現階段將力拚月營收年增轉正，大陸封控對營運第二季營收將有輕微影響；另外，神盾嘗試優化其產品組合以維持毛利率，但面對晶圓代工漲價，神盾成本壓力明顯，故維持減碼評等、目標價由88元調降到86元。

歐系外資表示，神盾第一季營運持續疲軟，每股虧損0.04元。展望第二季，預計神盾營收有機會成長20%，儘管後端合作夥伴受到華東地區封鎖的影響，但運營成本穩定，營業利益率預估為1.5%。神盾一直強調其在非手機產品的多樣化布局，包括將光學傳感器用於 TWS、IoT、NB，還有d-ToF(direct-ToF)、NB指紋應用和MCU，但短期內的貢獻將仍受到限制 ，故將神盾2022年每股收益從7.77元下調至0.8元，同時將2023年每股收益降低6% ，主要是基於更高的運營支出上，維持中立評等、目標價110元。