日前，41歲的藝人納豆突腦出血入院開刀，震驚眾人；37歲的健身網紅教練「筋肉爸爸」，先前也因中風引起熱議，讓「年輕型中風」成為不容忽視的議題。為何中風越來越年輕化？主要關鍵在於生活型態及飲食改變，若是睡眠不足、高油高糖飲食為常態，那你就該注意了。

「中風」不再是長輩的專屬疾病，隨著生活壓力大、食安等問題的浮現，讓疾病越來越年輕化。「腦出血」主要與腦血管病變及硬化有關，而血管病變則是與糖尿病、高血脂、高血壓、血管老化、吸菸及氣候溫差等有著密切關係，至於糖尿病、高血脂及高血壓的成因，則攸關先天遺傳及後天因素。後者就是攝取過多熱量、飽和脂肪酸等高油高甜的食物，以及缺乏運動、睡眠不足、壓力大等原因，因此，平時若有頭暈、頭痛、胸悶、心悸等症狀，就要即早檢查及治療。

但有固定健身習慣、飲食健康的「筋肉爸爸」，卻在壯年時期中風，這又該如何解釋？通常年輕型中風患者多有血管先天異常問題，事後筋肉爸爸的太太在臉書上發文表示，先生有家族病史中的凝血功能問題，自認健康而輕忽了家族病史，故最好的預防方式就是先從了解家族病史下手。

至於沒有家族病史的朋友，要如何預防腦出血？以下有七件事你可以注意！第一，穩定情緒，可以減少腦出血的發病機率；第二，穩定血壓，確診高血壓後，每天必要按時服藥、定期複查；第三，良好飲食習慣，應低糖、低脂、低鹽，多吃蔬菜水果；第四，防止便秘，多吃富含纖維的食物，多動不久坐；第五，避免體力及腦力勞累；第六，預防摔跤，長輩跌倒易造成顱內血管破裂而引發腦出血；第七，注意保暖，寒冷的天氣易使長輩的血管收縮，導致血壓上升。

腦中風不再只有長輩才會遇到，年輕人及壯年也不得輕忽！養成良好的生活作息及飲食習慣，即能有效控制腦中風的危險因子，並且時刻保持愉悅心情，找到紓壓管道，提升生活品質，身體狀態自然就會良好。