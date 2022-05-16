由台北市建築世代會主辦，台灣最具指標性的新世代建築獎項 -「2022第六屆ADA新銳建築獎」，今（16）日宣布，正式開跑，即日起開始徵件，總獎金上看100萬元，預計網路報名至6月24日18:00截止。

兩年舉辦一次的「ADA新銳建築獎」已經10歲了，今年堂堂邁入第六屆，本屆與台灣規模最大且最具代表性的建築展覽單位a+tec《實構築》季刊合作，總獎金新臺幣100萬元，主辦單位台北市建築世代會，也邀請上屆的策展人漆志剛老師擔任今年的策展顧問，將提出本屆策展論述、評審方向、論壇主題、展覽規劃並執行相關系列活動。

建築世代會指出，今年參賽作品資格，除各類型建築外，也包含臨時性、裝置性與觀念性等建築，作品限定為在2019年3月28日至2022年7月06日間，取得使用執照或竣工證明之實體建築，同時建築作品須座落於台灣，包括外島，歡迎45歲以下新銳建築師踴躍報名，共襄盛舉。

邁入第六屆的「ADA新銳建築獎」，主辦單位台北市建築世代會，是由一群建築業第二、三代所組成的，他們觀察出台灣建築業走到現在，已經不是在比建材，而是在比創意，因為建材等級是可以用錢堆砌，但創意則無法被複製，因此，他們希望透過新銳建築獎培育台灣新世代建築師，也期盼能開啟年輕建築師與建商合作的契機。

建築世代會指出，每一屆的新銳建築獎，都期待能發掘並展現新世代對於台灣建築的探索，除了記錄當下年輕的建築故事，也能揭露當代環境的挑戰與議題。

例如第五屆ADA新銳建築獎首獎得主建築師林佩蓉的作品〈XX〉，就是位於屏東市4米巷弄內的30年舊宅修建案，探討如何將子女與原生家庭共生的內涵轉化為空間，在這個設計中，建築師挑戰建築學最根本的幾何觀念，在方正平面上畫一個X，形成四個擁有完整立面的三角形空間，再透過對於窗戶與開口的設計，讓這個違反一般經驗的空間實驗，產生獨特的空間流動感與生活感，並觸發新的日常，獲得評審團高度評價，同時也讓林佩蓉建築師廣受關注。

「ADA新銳建築獎」是由台北市建築世代會 （ADA）於2012年發起，邀請45歲以下的創作者，以座落於台灣的建築設計或裝置作品參賽。今年更特別邀請a+tec《實構築》季刊負責策展，結合展覽、論壇與出版等形式，展示台灣建築的即時縮影，預計今年底在台北市展出今年得獎作品，提供年輕創作者一個發聲與橫向對話平台，與各領域交流，並共同構思更全面的未來。