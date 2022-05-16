俄烏戰爭持續、經濟趨緩，然而高通膨、聯準會與主要央行鷹派言論，加上金融市場流動性趨緊，令整體債券市場不確定性提升，然有三原因，富達國際表示，歐美投資等級債優於非投資等級債。

富達指出，對全球景氣擔憂，輔以美國通膨降幅不如預期，全球股市連續第七週下跌；美國10年期公債殖利率一度觸及3.20％，後因避險買盤流入，自高點滑落，但仍突破35年來下降趨勢；美元持續強勢，歐元創下2002年以來新低。

就債券投資來看，富達指出，相對看好歐美投資等級債的原因是：一、目前美國與歐洲投資等級債利差均高於非投資等級債，評價面較具吸引力，二、近期數據均顯示美國與歐洲景氣已走緩，尤其歐洲受烏俄衝突影響較大，面臨衰退風險。三、市場已隱含聯準會今年底會升息至中性利率水平2.5％，然而富達債券投資團隊預估聯準會最終緊縮力度將較市場所反映溫和。因此，維持美國、歐洲投資等級債展望優於非投資等級債看法不變。

除上述看法外，富達也表示，整體而言，考量目前存在全球經濟放緩與通膨威脅，加上主要國家央行（特別是聯準會）的政策立場轉向鷹派，因此，富達投資團隊戰略資產配置上仍維持審慎看法，股票投資宜聚焦擁有強勁競爭力、強大定價能力、穩健資產負債表及評價合理之企業；在多重資產策略為對風險資產維持審慎態度，建議減持股票及信用債，偏好美元資產。