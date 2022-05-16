根據德國《商報》14日報導，美國－歐盟貿易和技術委員會（TTC）將於15至16日在巴黎舉行第二次會議。據稍早揭露的會議最終聲明草案，美歐打算在太陽能電池和稀土等領域降低對中國依賴。根據《環球時報》引述中國國際問題研究院歐洲所所長崔洪建15日表示，美歐想改變產業鏈佈局，到目前為止還是一廂情願，並不是開一次會就能改變。

崔洪建表示，在太陽能和半導體等領域，中國是有產能優勢，所以歐美現在也只是往減少對中國依賴的方向走，但也不得不照顧到市場，違背經濟和市場規律行事未必會有好的結果。

據了解，出席本次會議的有美國國務卿布林肯、美國商務部長雷蒙多和貿易代表戴琪；歐盟方面有歐盟委員會執行副主席韋斯塔格、東布羅夫斯基斯，以及歐盟負責內部市場與服務的委員布雷東。

而美國－歐盟貿易和技術委員會於去年成立。去年9月雙方在美國匹茲堡舉行第一次會議。德國《商務內幕》當時稱美歐正在建立「對抗中國的新科技聯盟」。

另據《南德意志報》報導，此次會議的主題之一是稀土，這是生產磁鐵所需的原材料。在綠色經濟轉型中，磁鐵需求急劇上升。為減少在稀土方面對中國的依賴，歐盟和美國商定與其他西方夥伴一起加強開發替代供應源。

此外，預計最終聲明草案也將對太陽能電池「供應高度集中於中國」發出警告，繼美國之後，歐盟恐也將禁止進口使用所謂「強迫勞動」生產的商品，這可能會影響產自新疆的太陽能電池。