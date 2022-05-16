新北市議員李翁月娥今天上午在服務處發放100支快篩試劑。（李翁月娥辦公室提供）

面對國內疫情每日確診不斷攀升，快篩試劑需求大增，新北市議員李翁月娥今（16）日上午，在服務處發放100劑快篩試劑給弱勢族群，而這樣的善舉也達到拋磚引玉的效果，有企業得知消息後，主動聯繫服務處，表示也要捐贈快篩試劑，希望大家都能夠平安度過這次疫情。

李翁月娥表示，這100劑快篩試劑，是地方上1位許姓民眾捐贈，他因為自己去排隊買快篩，一排就是2個小時，不但辛苦也有感染的風險，同時他也想到弱勢族群更需要這快篩，因此號召幾位親朋好友，購買了一批快篩試劑捐贈給警政單位及弱勢團體。

對於許先生在疫情之下慷慨解囊，李翁月娥表達高度的讚許及感謝，她說在這樣的情況下，以行動來共同守護民眾的健康，相信透過政府及民間協力齊心抗疫，一定能挺過疫情挑戰，另外，今天發放快篩試劑給弱勢族群的行動也獲得得響應，已有企業在得知消息後，主動聯繫服務處，表示也要捐贈100支給弱勢團體。

李翁月娥也呼籲政府應該讓輝瑞兒童疫苗趕緊到貨，並且完成分發各地，讓12歲以下的兒童們都能趕緊接種注射疫苗；同時，快篩試劑應該比照國外，讓各通路都能便宜販售且普遍販售，減少國人外出排隊的時間，也降低群聚風險。