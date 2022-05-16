立法院司法及法制委員會今（16）邀請監察院秘書長、法務部部長、衛生福利部部長、公平交易委員會主任委員列席就「COVID-19快篩試劑之市場價格與政府採購亂象」進行專題報告並備質詢，但監察院秘書長以「依照憲政慣例」為由缺席，衛福部部長陳時中也未出席，由常務次長石崇良代為出席。

民進黨立委鄭運鵬表示，前兩周看到國人排隊買快篩很不忍心，但他認為有必要釐清快篩的需求為何，如雇主或學校要求快篩陰性才能去上班上學，須提供必要使用的快篩試劑；如作為解隔離使用，則由政府提供，因此民眾沒有必要囤積快篩試劑。

價格方面，石崇良表示，5月9日起超商及各販售通路皆有鋪貨，價格以不高於180元為原則，鄭運鵬認為「不敢說台灣最便宜，但應該還算是便宜」。日前民進黨立委高嘉瑜指出德國每劑僅30元遭指揮中心駁斥為假消息，鄭運鵬指出「可能有，但大多是中國貨或即期品」。

國民黨立委陳玉珍反嗆鄭運鵬，明明百姓就是買不到快篩劑，大排長龍，明明政府就沒有提供足夠的快篩試劑，要說外國沒有便宜的試劑，台灣的最便宜；且外國有做過相關測試，不是便宜的就是不好，也不是哪一國製造的最爛，「不要為了執政黨擦脂抹粉就說國人不對，這種話我也是聽不下去！」

陳玉珍表示，目前食藥署開放每人自海外進口100劑自用，自己接獲海外僑領台商聯繫，希望捐贈10萬劑快篩給金門鄉親使用，是否適用相關規定？石崇良表表示，如果以公司行號為單位，則須計算每人100劑，並要確定是哪些人使用。食藥署代表補充說明，捐贈進口原則上要由受贈單位簽立切結書，證明不適作為販售用途，且須寫明誰要使用，送案申請後將盡快受理。

民進黨立委江永昌表示，目前快篩實名制一人僅限購買一次，預計到5月底才會有第二輪，但如果在此期間有人運氣不好，接連密切接觸到確診者，5劑快篩可能不夠用，如果沒有親友、里長協助，連出門都沒辦法，恐怕有些人沒有篩就出門了。石崇良表示，「確實我們比較沒有考慮到」，現在有自由市場可以調控，再來思考如發生該情況要如何協助。

公平交易委員會主委李鎂進行專案報告指出，去年6月衛生福利部開放居家快篩試劑製造及輸入販售時，即主動立案調查業者是否有聯合行為。調查事證顯示，業者進口或生產數量、成本及產地均有不同，其等銷售規格（如1劑、2劑或5劑裝）、銷售對象及上市時間亦有差異，且售價及調整幅度不一；公務機關招標案的採購價格亦是高低不一，會依照其採購數量、採購時間而有不同售價，並無價格一致性情形，未有發現業者合意聯合調漲快篩試劑價格的情形。

另外，衛福部已於今年5月6日公告快篩試劑為防疫物資，如個別業者有哄抬快篩試劑價格或囤積之行為，恐涉及刑事責任，可由檢調機關依法偵辦。根據「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第12條規定，對於經中央衛生主管機關公告之防疫器具、設備、藥品、醫療器材或其他防疫物資，哄抬價格或無正當理由囤積而不應市銷售者，處5年以下有期徒刑，得併科新台幣500萬元以下罰金。

法務部長蔡清祥亦在專案報告中指出，各地方檢察署偵辦違法囤積快篩試劑或哄抬價格等情形，截至今年5月13日，合計受理5件5人，已偵結不起訴2件3人，餘3件均積極偵查中；法務部調查局截至5月12日止共立案22案，已調查完畢移送管轄地檢署計4案，列參1案，目前調查中計17案。