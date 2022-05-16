果農指出災損情況。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣巨峰葡萄栽種面積約431公頃，其中卓蘭鎮為葡萄重鎮，今年3月豪雨不斷、溫差大影響，導致授粉不佳，根據苗栗縣府農業處勘查，災損達2千多萬元，縣長徐耀昌指示，農政單位加速爭取天然災害農損救助作業。

巨峰葡萄每年夏、冬季各有1次結果期，並可收成2次，苗栗有卓蘭鎮、通霄鎮及獅潭鄉等3鄉鎮栽種葡萄，以卓蘭鎮栽種面積429公頃最多，1年可產出1300萬公斤的巨峰葡萄，是當地盛產、重要作物之一。

但今年3月21至29日期間，連續多天降下豪雨，加上早晚溫差大，導致葡萄受粉率差，多處果園出現滿園假性結果，結下一串串無籽的「石葡萄」，讓農民血本無歸。

縣長徐耀昌多次接獲農民、農會反映後，日前邀集農糧署、農改場及卓蘭鎮公所等單位，前往卓蘭多處葡萄園實地會勘。劉姓果農說，氣候極端變化，葡萄苗承受不住假性結果，他也剝開無籽的「石葡萄」跟正常葡萄對比，不只結果小還顆粒不均勻，粗估損失5成產量。

苗縣府農業處統計，這波天然災害造成的損失，累計面積超過110公頃、總金額逾2000萬元，各個葡萄果園平均受災25至50％，已達損害超過20％的現金救助標準。

徐耀昌表示，農友嚴重歉收，可見其內心都在淌血，他已指示農業處盡快將實地勘查結果，呈報給農委會，希望他們趕快公告巨峰葡萄列為補助項目，若啟動天然災害救助，果農每1公頃可獲9萬元救助，盼能減輕農友的損失。