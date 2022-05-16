豐興調降廢鋼和鋼筋價格 每公噸降500元 11:432022/05/16 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到國際廢鋼原料行情大跌影響，豐興(2015)16日宣布，調降本周廢鋼和鋼筋產品價格，每公噸降500元，惟型鋼產品維持平盤。 豐興調降價格後，廢鋼每公噸收購牌價為13,000元，鋼筋每公噸牌價為23,300元，型鋼每公噸牌價維持28,600元。 豐興本周廢鋼和鋼筋價格再調漲 每公噸漲500～700元 豐興調降本周廢鋼、鋼筋價 每公噸降300～400元 #豐興 #每公噸降 #豐興調降 #廢鋼和鋼筋價格 #國際廢鋼原料行情 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國際廢鋼高漲 豐興本周盤價全面大漲 鋼筋每公噸漲1,400元 12:532022/03/14 財經 買氣不振 豐興盤價連三跌 04:102022/05/10 產業特刊 豐興全面調降本周盤價 每公噸降300～800元 12:562022/05/09 財經 豐興 本周內銷盤價調降 04:102022/04/26 證券．權證 豐興本周盤價 維持平盤 04:102022/04/19 證券．權證 豐興本周內銷盤價 全面維持平盤 12:032022/03/28 財經 《鋼鐵股》買氣觀望 豐興廢鋼、鋼筋連3周跌 12:282022/05/09 財經 鋼管雙雄5月內銷價 全面調漲 04:102022/04/27 證券．權證 《鋼鐵股》豐興本周盤價續衝 鋼筋再漲1400元 11:582022/03/14 財經 豐興本週盤價 全面維持平盤 13:442022/04/11 財經 鋼管雙雄 4月盤價漲一成 04:102022/03/23 證券．權證 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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