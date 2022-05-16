受到國際廢鋼原料行情大跌影響，豐興(2015)16日宣布，調降本周廢鋼和鋼筋產品價格，每公噸降500元，惟型鋼產品維持平盤。

豐興調降價格後，廢鋼每公噸收購牌價為13,000元，鋼筋每公噸牌價為23,300元，型鋼每公噸牌價維持28,600元。

豐興本周廢鋼和鋼筋價格再調漲 每公噸漲500～700元
豐興調降本周廢鋼、鋼筋價 每公噸降300～400元
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