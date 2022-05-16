鎖定高爾夫球愛好者，桃園高爾夫俱樂部.悅華大酒店即日起至8月31日止，推出「高爾夫假期」住房專案，兩人同行入住精緻客房，平日每晚7,440元、假日每晚9,240元，專案包含翌日早餐，入住再贈每人18洞擊球及飯店熱銷天成文旅面膜，旅客享受和煦陽光暢打高爾夫，領略戶外運動樂趣，盡情揮桿，悠閒度假。

腹地廣大的桃園高爾夫俱樂部.悅華大酒店，擁有國際標準27洞高爾夫球場，中西薈萃的餐飲服務及卓越客房服務，提供旅客舒適放鬆的休憩環境，有如世外桃源般暫時跳脫繁忙生活。國旅熱潮下，戶外旅遊成為民眾休閒活動的主要趨勢，此次飯店結合度假休閒住宿與戶外高爾夫球運動，提供旅客不同以往的旅遊型態，住宿期間可在專業運動環境享受擊球樂趣，享有夜間自行車遊園及趣味推桿體驗活動，另依房型人數贈送翌日早餐及天成文旅面膜乙組，平日雙人同行含18洞擊球，每人僅需3,720元，讓喜愛高球的旅客以優惠價格輕鬆擁有度假氛圍，豐富行程體驗讓闔家大小或一群好友皆能創造美好旅遊回憶。