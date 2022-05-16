新興菸品盛行，未來如何課徵菸稅、促進國民健康為國人關切問題；財政部長蘇建榮表示，加熱式菸品將以「菸彈」來課稅，因為菸彈是由菸草所製成，支撐柱、充電器則不在課稅範圍之內。

立法院財委會今審查行政院函請審議的「菸酒稅法第七條條文修正草案」，立委也關心，入境旅客遭海關查扣、累積的加熱式菸草達8萬4717條，堆滿機場倉庫該怎麼處理？關務署官員表示，未來旅客可以於3個月內申請風險評估，若沒有申請將沒入、銷毀；若申請風險評估且通過者，可以於3個月內全數領回；也算替爆棚的倉庫解套。

對於海關查扣的加熱式菸草，部分數量已經面臨過期或即將過期的問題；過去有旅客提出聲明異議，若政府讓問題延宕，要申請「國賠」；官員表示，面對查扣的加熱式菸草過期問題，在依法行政下，是不會賠的。

根據「菸酒稅法第7條」與「菸酒防治法第4條」規定，紙菸課以三稅一捐，紙菸課稅單位是千支，1包紙菸負擔稅捐是59.25元；鑑於國際間陸續推出新興菸品(如：加熱式菸草產品)，為加強管理，衛生福利部日前擬具「菸害防制法」修正草案已經行政院院會通過，菸品以計量單位「重量」或「支數」計算菸品健康福利捐，從高課徵。