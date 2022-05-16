解放軍055型驅逐艦「拉薩」艦和056A型護衛艦「東營」艦，「平頂山」艦及「黃石」艦組成編隊在黃海演訓

中方海軍的055型大驅「拉薩」艦和3艘056A型護衛艦最近在黃海進行了一連串海上全訓合格考核，而專家說，這新型「高低搭配」演訓在於模擬和較弱的相關區域對手進行軍事對抗。

據中方官媒央視和《環球時報》15日報導，「拉薩」艦和056型護衛艦「東營」艦、「平頂山」艦、「黃石」艦進行3天防空，反艦和反潛演習。為了增加考核難度，並增強實戰性，水面艦艇、潛艦，預警機和直升機等，都陸續和考核艦艇進行對抗或保障。

解放軍第二艘055型驅逐艦「拉薩」艦排水量1.2萬公噸，今年1月才宣布形成戰力，被視為僅次於美國朱瓦特級驅逐艦。而重1,440公噸的056A 型護衛艦是056型的改型，能進行反潛戰。央視說，這次考核在於加強考察複雜電磁環境下艦艇綜合防空反導，對海攻擊，並執行多樣化軍事任務等能力。

而據《南華早報》（South China Morning Post）16日報導，北京軍事科學「遠望智庫」研究員周晨明說，由於現代海戰涉及許多新技術和戰術，因此055和056A的聯合演訓可能十分複雜並充滿挑戰性。在2017—2020年間，中方有8艘055型驅逐艦下水。而近10年來，則有超過70艘056和056A型護衛艦下水。

台灣海軍前艦長、軍事專家呂禮詩說，055和056A在黃海的高低搭配演訓，可能在於模擬和相關區域較弱對手的對抗。他指出，解放軍讓055型大驅搭配056A型護衛艦，背後應該有某些特殊的用意。他指出，解放軍可能是想用056A來訓練055，以演練和包括台灣，越南和菲律賓等東海、南海較小對手的可能對抗。

而056主要是針對執行濱海職責，還有中程綠水，而不是遠海藍水或公海戰鬥任務設計。澳門軍事觀察家黃東認為，從去年夏天起，解放軍就不斷派大型補給艦支援，讓小型軍艦參與公海演訓，以提升備戰力。他指出，056太小，由於燃油有限，無法航行太遠，但在903型補給艦協助下，3艘056A型護衛艦已經能航行超過6700海里。

而就在幾天前，北京為了台灣和美日關係緊張升高之際，解放軍第一艘航母「遼寧」艦和其他7艘軍艦形成比平常大的打擊編隊，在西太平洋進行演訓。