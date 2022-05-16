年過40千萬別輕忽高血壓，台中一名40出頭科技業高階經理近兩年健檢都發現血壓飆到150、腎絲球過濾率逐漸降低，且有蛋白尿，但因忙於工作不以為意，直到最近全身無力、走路會喘、食慾差、體重驟減就醫，已惡化成腎衰竭，必須洗腎；由於他是家中經濟支柱，親人不捨其受苦，已安排捐腎讓他脫離洗腎人生。

長安醫院腎臟科醫師楊雅斐指出，臨床上常見到患者明明已經發現腎功能異常，或健檢已出現紅字，卻仍輕忽；對於腎臟保健，定期抽血驗尿很重要，但血壓的控制也是重要指標。

該名患者到院時，經超音波一看腎臟已萎縮，肌酸酐已到14mg／dl（正常值為0.4到1.3mg／dl），且嚴重貧血，只好建議開始洗腎，患者對於自己過去兩年健檢已發現高血壓和腎臟功能差卻遲遲未積極治療也相當懊悔。

楊雅斐說，腎臟是很精緻的血管叢構造，每天要處裡很大量的血液，對血壓的變化十分敏感，若承受過高的血流壓力，會讓蛋白尿增加，讓腎臟的小血管收縮、腎絲球硬化，造成腎功能損傷。但是血壓不足時，腎臟會缺氧壞死，所以控制好血壓是保護腎臟最重要的處置之一。

她也說，控制高血壓的第一個步驟即為生活習慣的調整，包括減重，飲食習慣的改變（低鈉、低糖油、少喝酒）、及增加運動量；如果這些改變仍無法達到血壓控制的目標則可考慮給予藥物治療，楊雅斐提醒，千萬不要貪圖省事亂吃他人的降壓藥，也切勿自行停藥，可能會使血壓反彈、心跳加快更危險。

楊雅斐表示，目前最新的高血壓指引由現行140／90下修標準為130／80，且更重視居家血壓，可遵行「722」原則量測：連續7天(天天量)，每天2回(早晚量)，每回2次(隔1分鐘)，讓醫師可作為準確治療的評估參考。