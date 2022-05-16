宏碁(2353)集團創辦人施振榮居間牽線下，台灣揚名國際的NFT生成藝術家吳哲宇即將在台舉辦個展，對於吳哲宇在國際NFT領域成為台灣之光，施振榮表示，「台灣不缺人才，只缺舞台」。台灣在各領域都有擁有潛力或表現傑出的人才，關鍵是缺乏舞台讓人才歷練，只要能搭建舞台培育人才，台灣人才就能在國際上發光發熱。

為了替台灣培育人才，施振榮長期一直推動搭建舞台的工作，要讓人才有表現及歷練的機會。舉例來說，為培育台灣的數位創作人才，他就透過宏碁基金會於2004年開始舉辦第一屆宏碁數位創作獎競賽，一直到2015年，共舉辦了12屆的宏碁數位創作獎，提供國、高中生一個數位創作的舞台。

施振榮說，當年為培育中學生的數位創作人才，宏碁數創獎舉辦的過程中，當時還特別與交通大學合作舉辦「數位創作營」，讓參賽作品出色的個人與團隊有機會透過營隊中的課程訓練與師資輔導，讓作品可以更上一層樓，許多同學都在營隊中收獲滿滿。

他並指出，吳哲宇當年從國二就開始參加宏碁數創獎競賽，一直到高三，一連五年參與宏碁數創獎，歷經許多磨練，成績表現也十分優異，共拿下四次首獎，更在高一那年以普通組擊敗專業組，拿下評審團大獎，令人印象深刻。

此次吳哲宇利用返台期間，與科文（又又）融集團旗下（又又）融域攜手合作首度舉辦個展及NFT生成藝術工作坊，希望能對社會有所回饋，也希望藉此可以培育更多台灣優秀的數位創作人才。

此外，施振榮也規劃在吳哲宇離台赴美之前，擬安排邀請歷屆宏碁數位創作獎的得獎人，讓當年這群在中學時期就投入數位創作的年輕朋友，有機會再次透過網路齊聚一堂，一同與吳哲宇在線上交流分享經驗。